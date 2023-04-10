ФАС направила отельерам Сочи письма о недопустимости роста цен на летний отдых

Федеральная антимонопольная служба направила владельцам сочинских отелей письмо о недопустимости пересмотра цен на летний сезон 2023 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняют в ФАС, действующее законодательство не предусматривает государственное регулирование цен на гостиничные и санаторно-курортные услуги. Хозяйствующие субъекты сами в праве устанавливать их в зависимости от спроса и предложения.

«ФАС России совместно с Роспотребнадзором направила отельерам и туристическим компаниям письмо о недопустимости пересмотра ценовых условий договоров о предоставлении гостиничных услуг с целью их заключения на новых условиях по более высокой цене из-за дефицита предложения»,— уточняет антимонопольное ведомство.

Действующее законодательство не предусматривает государственное регулирование цен на гостиничные и санаторно-курортные услуги. Хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать их в зависимости от соотношения спроса и предложения, подчеркнули в ФАС.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram