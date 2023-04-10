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Белгородский адвокат попал под уголовное дело за попытку обмана клиента

Управление Следственного комитета России по Белгородской области возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ) против бывшего члена адвокатской палаты региона, сообщили в ведомстве. В его основу легли материалы регионального УФСБ. Имя фигуранта дела не раскрывается.

В пресс-службе УФСБ по региону уточнили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что адвокат несколько раз предлагал доверителю посредничество в передаче денег представителям следственных и надзорных органов за досудебное соглашение и смягчение наказания за совершенное преступление. В январе этого года защитник заявил, что для это ему необходимо передать 1 млн руб., а в феврале — 1,2 млн руб.

«Мужчина дал согласие адвокату на передачу денежных средств в указанном размере, о чем сообщил в УФСБ по Белгородской области, и дальнейшая передача денежных средств производилась под контролем оперативных сотрудников регионального управления ФСБ России», — рассказали в Следственном комитете. Расследование уголовного дела продолжается.

Сергей Толмачев

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