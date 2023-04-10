В Армении отпущен на свободу задержанный по обвинению в дезертирстве 23-летний россиянин

Генпрокуратура Армении сообщила, что 23-летнего россиянина, задержанного 7 апреля по запросу правоохранительных органов РФ в рамках расследования дела о дезертирстве, отпустили на свободу.

В надзорном ведомстве пояснили изданию Armenia Today, что вопрос о выдаче россиянина на родину не стоит, поскольку такого ходатайства от правоохранительных органов РФ не поступало. Если оно поступит, такой вопрос «может быть рассмотрен», отметили в ведомстве.

23-летний Юрий Т. (его фамилия не раскрывается) обвиняется в России в дезертирстве в период частичной мобилизации. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. В России молодой человек был объявлен в розыск.

Александр Кислов