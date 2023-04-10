«Трансконтейнер»: в портах Азово-Черноморского бассейна нет серьезного дефицита захода судов

Несмотря на уход глобальных контейнерных линий, в портах Азово-Черноморского бассейна не наблюдается такого дефицита заходов судов, как в Балтийском море, сообщил РБК президент компании «Трансконтейнер» (входит в ГК «Дело») Виталий Евдокименко.

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«Периодически возникают проблемы локального характера»,— отметил господин Евдокименко.

Самая сложная ситуация, по его словам, возникла в Санкт-Петербурге, но ситуация начинает решаться, по крайней мере, участники рынка серьезно заниматься формированием морских сервисов для Северо-Запада.

По словам Евдокименко, дефицит фрахта морских судов возник, когда глобальные контейнерные линии (к примеру, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd) ушли на фоне международных санкций из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Наталья Решетняк

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