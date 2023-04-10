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Следствие устанавливает обстоятельства гибели трех рыбаков

В СУ СКР по Пермскому краю проводятся проверки по факту гибели трех рыбаков в поселке Сылва и деревне Жебреи. Как сообщает сайт управления, предварительно установлено, что 7 апреля 79-летний мужчина и его приятель во время рыбалки провалились под лед. Очевидцам удалось достать обоих пострадавших, но один из них погиб, а другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. На следующий день при аналогичных обстоятельствах в воде оказались еще трое рыбаков. «Прибывшие на место происшествия службы спасения обнаружили в реке вблизи места рыбалки тела 60-летнего и 61-летнего рыбаков, обнаружить тело третьего мужчины до настоящего времени не удалось», - сообщает СУ. Предварительно причиной происшествий стало несоблюдение мер безопасности.

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