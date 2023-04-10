Жителя Ижевска осудили за ложные сообщения о готовящихся поджогах военкоматов

В столице Удмуртии перед судом предстал 52-летний местный житель, которого признали виновным в ложном сообщении о готовящемся поджоге военных комиссариатов (ч. 2 ст. 207 УК РФ). В частности, речь шла о военкоматах Первомайского и Ленинского районов Ижевска, а также Завьяловского района Удмуртии и здания МВД по республике. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В декабре прошлого года нетрезвый мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о готовящемся поджоге. Причиной стали хулигански мотивы. В результате оказалась дезорганизована работа экстренных служб.

Свою вину на судебном заседании мужчина признал, а в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок на год. При этом были учтены смягчающие обстоятельства, в том числе отсутствие судимости и положительная характеристика по месту жительства.