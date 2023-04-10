Лидер фракции КПРФ в заксобрании переизбрана первым секретарем краевого комсомола

Руководитель фракции КПРФ в заксобрании Пермского края Анна Баранова единогласно переизбрана первым секретарем комитета Пермского краевого отделения ЛКСМ РФ. Как сообщается на сайте реготделения КПРФ, это решение было принято на первом организационном пленуме, сформированном по итогам отчетно-выборной конференции краевого отделения ЛКСМ РФ. На конференции были избраны новый комитет и контрольно-ревизионная комиссия Пермского краевого отделения ЛКСМ РФ, а также определены делегаты на VII Съезд Ленинского комсомола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конференции приняли участие первый секретарь крайкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Прикамья Ксения Айтакова, комсорг ЦК ЛКСМ РФ по Приволжскому федеральному округу Михаил Кремлев и комсорг ЦК ЛКСМ РФ по Уральскому федеральному округу Денис Курочкин.