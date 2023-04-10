В Ростовской области количество зарегистрированных преступлений сократилось на 5%

В январе — феврале 2023 года в Ростовской области было зарегистрировано 8,5 тыс. преступлений, что на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (почти 9 тыс.). Сведения о зарегистрированных преступлениях и результатах их расследования за указанный период опубликованы на сайте прокуратуры Ростовской области.

Из 8,5 тыс. зарегистрированных преступлений большая часть (около 3,3 тыс.) относятся к категории небольшой тяжести. Далее по распространенности идут преступления средней тяжести (почти 3 тыс.), затем тяжкие (1,8 тыс.) и особо тяжкие (457). Выявлено 871 экономическое преступление, 261 — коррупционной направленности, 12 — террористического характера, шесть — экстремистских.

Кристина Федичкина