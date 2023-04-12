Шопинг на колесах

Сеть салонов товаров для мам и детей «Кенгуру» представила проект Fashion Bus. Идея заключается в адаптации процесса совершения покупок к условиям жизни современной женщины. С целью экономии времени клиента комфортабельный автобус приезжает в удобное для него время и место. Персональный стилист компании позаботится о вас и сформирует актуальные образы из заранее выбранных товаров.
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Завоевав сердца жителей столицы, сервис отправился в большое путешествие по России. С 9 марта Fashion Bus радует модным шопингом покупателей на юге страны: в ближайшее время он посетит такие города, как Ростов-на-Дону, Геленджик и Новороссийск.