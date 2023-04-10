Путин поручил выровнять уровень доходов населения Крыма с другими регионами

Владимир Путин поручил до 1 сентября 2023 года принять комплекс мер для сокращения отклонения уровней доходов населения Крыма и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Проводить направленные на это мероприятия Правительство РФ и органы госвласти Крыма и Севастополя должны раз в полгода. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, Владимир Путин поручил Правительству РФ оказать до 1 июля дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Крыма и Севастополя за счет средств нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Они помогут сохранить занятость и работоспособность организаций.

Также в документе отмечается, что средства от добровольных взносов, полученных при отчуждении активов иностранных резидентов, будут направляться на развитие туристической инфраструктуры Крыма и Севастополя.

Татьяна Ручкина

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