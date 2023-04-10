В зоне СВО погиб подполковник из Киришского района Ленобласти

Власти Ленинградской области сообщили о гибели местного жителя в ходе СВО на территории Украины. Мужчина скончался 23 марта при выполнении боевых задач, рассказали 10 апреля в пресс-службе совета депутатов и администрации Киришского муниципального района.

В сообщении уточняется, что погиб Андрей Савинов, который служил в ВС РФ в звании подполковника. Обстоятельства и место его смерти не уточняются. Гражданская панихида-прощание с подполковником состоится 11 апреля в 11.00 в МДЦ «Восход» в Киришах.

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