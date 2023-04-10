На перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта демонтируют последний киоск

В Перми начали сносить последний киоск на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Ленина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Демкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Долгое время на этом участке был настоящий «шанхай», - написал господин Демкин, - куча разнотипных киосков и павильонов закрывали архитектурные виды на центр города. После изъятия киосков начинаем расчищать пространство и готовить площадку под будущее благоустройство».

На освободившейся от павильонов территории будет установлен арт-объект «Доисторическая ракушка».Высота ракушки – 3 метра, её лопасти будут подсвечиваться светодиодами. Разработчиком проекта выступил городской Институт территориального планирования. Сам объект и работы по благоустройству окружающей территории оцениваются в 18,6 млн руб.