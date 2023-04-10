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В Курганскую область для борьбы с лесными пожарами прибыл вертолет МИ-8

Для тушения природных пожаров в Курганскую область из Екатеринбурга прибыл вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Об этом сообщают в ГУ МЧС региона.

В ближайшие дни для проведения работ по профилактике пожаров в Курганскую область из Челябинской прибудет инженерная машина разграждения. Ее задействуют для создания минерализованных полос и опашки населенных пунктов.

С 5 апреля в Курганской области действует особый противопожарный режим. Обстановка оценивается как контролируемая. С начала года в регионе произошло 93 ландшафтных пожара на площади 393 га, что в четыре раза больше площади возгораний за тот же период прошлого года.

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