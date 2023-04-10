Казанский суши-бар «Ёбидоёби» сменит название по решению суда

Сеть суши-баров «Ёбидоёби» в России, включая казанский бар, сменит название по решению Арбитражного суда Красноярского край. Об этом сообщает издание ngs24.

В 2022 году Федеральная налоговая служба подала иск в суд на сеть суши-баров. В итоге суд встал на сторону истца, заявив, что название «Ёбидоёби» противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали», поскольку оно находится в открытом доступе и с большой долей вероятности может ассоциироваться с бранной ненормативной лексикой.

Теперь компания должна сменить название в течение трех месяцев.

Сеть суши-баров «Ёбидоёби» открылась в 2016 году. В настоящее время торговые точки компании работают более чем в 60 городах РФ, включая Казань.

"Ъ-Казань"