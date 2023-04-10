Житель Соликамска взыскал с энергетиков более 500 тыс. рублей за поврежденный автомобиль

Пермский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции о выплате компенсации жителю Соликамска, чей автомобиль был поврежден упавшей с трансформаторной подстанции решеткой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В июне 2022 года владелец автомобиля разворачивал машину у трансформаторной подстанции ТП-11 в Соликамске. Во время маневра со здания подстанции на его автомобиль упала железная решетка и повредила транспортное средство. Для определения размера ущерба мужчина сначала обратился к независимому эксперту, который оценил стоимость восстановительного ремонта автомобиля в 495,1 тыс. руб., а затем направил досудебную претензию в адрес ОАО «МРСК Урала». В связи с тем что она была оставлена без внимания, истец обратился в суд.

Суд установил, что здание трансформаторной подстанции ТП-11 находится во временном пользовании ОАО «МРСК Урала». Установив наличие ущерба, противоправность действий ответчика, а также причинно-следственную связь между действиями ОАО «МРСК Урала» и наступившим ущербом, Березниковский суд взыскал в пользу истца полную стоимость восстановительного ремонта автомобиля, а также иные расходы, всего 526,4 тыс. руб.

В апелляционной жалобе ответчик просил отменить это решение, заявив о том, что автомобиль был припаркован в охранной зоне трансформаторной подстанции на расстоянии менее одного метра. Пермский краевой суд указал, что маркировка охранной зоны ТП-11 не была нанесена, в месте разворота транспортного средства истца отсутствовали дорожные знаки, запрещающие остановку, стоянку или разворот. Посчитав вину ответчика установленной, апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 6 апреля 2023 года.

В пресс-службе филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» сообщили, что, выражая свою позицию в суде, юристы компании руководствовались постановлением правительства РФ, в котором указано, что размещение машин в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства недопустимо. Это связано не только с сохранностью транспортных средств, подвергаемых опасности, например, при сходе снега и льда с крыш. Вплотную припаркованные автомобили мешают сотрудникам оперативно-выездных бригад попасть на объект для проведения работ. Это, в частности, затягивает время восстановления электроснабжения потребителей в случае технологических нарушений.