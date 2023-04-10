В Челябинской области особый противопожарный режим ввели уже в девяти муниципалитетах

Количество муниципалитетов Челябинской области, где введен особый противопожарный режим, увеличилось до девяти. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сегодня особый режим с запретом на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора установлен в Копейске, Миассе, Красноармейском, Сосновском, Катав-Ивановском, Кунашакском, Троицком, Аргаяшском и Нагайбакском районах. По данным регионального ГУ МЧС, только за прошедшие выходные в Челябинской области ликвидировали 106 ландшафтных пожаров на площади более 100 га. Большинство из них начались по вине человека.

По данным главного управления лесами региона, 8 и 9 апреля в лесах Челябинской области зафиксировано 16 возгораний на площади 83 га.