Объявлен конкурс на второй и третий этапы строительства кампуса Новосибирского госуниверситета

ППК «Единый заказчик в сфере строительства» выступила заказчикам при проведении конкурса на право строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (второй и третий этапы). Максимальная цена контракта, который будет профинансирован из федерального бюджета, установлена в размере 5,17 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Второй этап предполагает создание научно-исследовательского центра (НИЦ) университета, третий – учебно-научного центра института медицины и психологии В. Зельмана. Согласно техническому заданию, общая площадь пятиэтажного (один этаж – подземный) НИЦ составит 11,1 тыс. кв. м, также пятиэтажного здания центра института медицины – 12,6 тыс. кв. м.

Сроком подачи заявок на конкурс указано 24 апреля. Объекты должны быть введены в эксплуатацию в 2026 году. Основной объем финансирования предусмотрен на 2024 и 2026 годы.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», подрядчик первого этапа строительства кампуса НГУ был определен по итогам конкурса в октябре 2022 года. Его победителем стало московское ООО «Монотек строй», сумма контракта составила 2,46 млрд руб. В первый этап вошло строительство корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом.

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Валерий Лавский