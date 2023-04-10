Пожар между «Метро» и «Автодеревней» в Ижевске потушили

В столице Удмуртии ландшафтный пожар, произошедший утром 10 апреля, охватил участок между ТЦ «МЕТРО», пейнтбольным клубом и «Автодеревней», уточнили в пресс-служба ГУ МЧС по республике. Ситуацию усложнили ветреная погода и сухая растительность.

К моменту прибытия пожарных огонь перекинулся на территорию пейнтбольного клуба. В первую очередь специалисты ставили задачу не допустить распространения огня на здания торгового центра, автосалонов и гаражного кооператива.

Открытое горение ликвидировали в 12:30. В результате происшествия никто не пострадал. Всего к тушению привлекли более 40 человек и 10 единиц техники.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают эксперты и дознаватели МЧС России.