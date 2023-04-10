Губернатор Приморья попросил Путина упростить порядок передачи имущества в зону спецоперации

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил сделать уведомительным порядок передачи снаряжения и оборудования российским военным в зоне боевых действий на Украине. С подобной инициативой он выступил на встрече с президентом России Владимиром Путином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Я предлагаю сделать уведомительный порядок поставки непосредственно имущества, оборудования, которое мы поставляем по заявкам воинских частей. Они нам дают накладные, что получили, мы передаем эти данные в округ, который есть в субъекте, и Министерству обороны. Они составляют реестр по тем накладным, что воинские части это получили. Так будет проще, потому что у каждого налажены свои каналы поставок, свои каналы доставки. Министерство обороны нам помогает в доставке, и гражданским транспортом отправляем»,— сказал Олег Кожемяко.

Господин Кожемяко отметил, что существующий способ передачи оборудования и снаряжения достаточно сложен и зарегулирован. По его словам, по нему будет сложно организовать передачу имущества, поскольку поставки идут в разное время, в разном количестве и от разных поставщиков.

Олеся Павленко