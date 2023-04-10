В Новороссийске будут судить директора стройкомпании, укравшего у заказчиков 5 млн рублей

Следственное подразделение отдела полиции Приморского района УМВД России по Новороссийску завершило расследование уголовного дела на индивидуального предпринимателя, укравшего у заказчиков около 5 млн руб. за строительство домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

30-летний житель Новороссийска заключил девять договоров на строительство жилых домов. Он получил от заказчиков предоплату, но не выполнил взятые на себя обязательства и потратил деньги.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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