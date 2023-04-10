«Самым обсуждаемым стало дерби "Спартак"—"Динамо"»

22 тур чемпионата России по футболу завершится 10 апреля матчем «Оренбург»—«Ростов». По итогам встреч, которые были сыграны в выходные, серьезно обострилась борьба за призовые места. ЦСКА после победы над «Химками» со счетом 3:0 занимает четвертое место и отстает от «Спартака», у которого третья позиция, всего на одно очко. «Зенит» после победы над «Локомотивом» (2:1) оторвался от преследователей на 10 очков. За развитием событий в матчах 22 тура РПЛ следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Самым обсуждаемым в туре, конечно, стало дерби «Спартак»—«Динамо», которое завершилось со счетом 3:3. Правда, потом на одном серьезном интернет ресурсе игру даже назвали «матчем бестолочей», а комментатор Константин Генич объяснил причины многочисленных ошибок игроков «Спартака» и «Динамо»:

«Забили больше, чем, конечно, сумели создать. И судя по количеству брака, обе команды реально больны. Не очень сильно, конечно, но и "Спартак", и "Динамо" не в лучшем состоянии. Они прихрамывают».

Второй топ-матч тура «Локомотив»—«Зенит» был не столь огненным, но качественного футбола здесь было гораздо больше. Железнодорожники показали, что могут играть на равных даже с таким соперником, как действующий чемпион. «Локомотив» даже вышел вперед в первом тайме, но в итоге пропустил два.

Мячи на счету Вендела и Матео Кассьерры. Причем Кассьерра, который забил в РПЛ дебютный гол, на самом деле отправил мяч в ворота после рикошета от защитника «Локо». Почему гол записали на счет колумбийского форварда, объяснил арбитр Сергей Лапочкин:

«Если бы он бил мимо ворот, а мяч срезался и попал или летел параллельно, тогда это автогол. Когда идет удар в створ, а здесь Кассьерра бил именно так, а действия защитника никак не повлияли на это, то гол должен быть записан на нападающего "Зенита"».

Что касается судейства, то к арбитрам вновь было много вопросов. Трактовки похожих эпизодов в разных матчах, где пенальти то ставят, то не ставят, уже взывают жесткие шутки экспертов. Но ситуация в ближайшем будущем вряд ли изменится, так что поклонникам футбола, похоже, придется ее просто принять.

Зато появляются команды, которые пытаются играть в футбол даже с этим «Зенитом», а не закрываются и не устаивают возню на поле. Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отмечал, что «Локомотив» стоит за это похвалить:

«Они не просто закрылись и встали сзади, они старались играть на встречных курсах. "Локомотив" сейчас ни за что уже не борется. От вылета железнодорожники точно спаслись. Теперь будут показывать хороший футбол — имеют право. В 2024 году мы точно увидим, как "Локомотив" поборется за медаль, а то и за первое место».

Но в следующем году за призовые места будут сражаться другие клубы, и один из них ЦСКА. Армейцы вновь одержали победу, на этот раз оставив не у дел «Химки» (3:0). Теперь они отстают от «Спартака», который идет третьим, на одно очко. А от «Ростова», расположившегося на второй позиции, на три.

А если учесть, что у армейцев впереди очные встречи с этим клубами, то сейчас ЦСКА, который дает результат, точно можно назвать одним из главных претендентов на медали. Внизу турнирной таблицы также должно быть жарко. Даже «Торпедо» после прихода нового главного тренера — испанца Пепа Клотета — проснулось и обыграло «Факел» (2:0). А «Пари НН» после прихода Сергея Юрана хоть и проиграл «Краснодару» (1:3), но все равно в деле, и понравился новому наставнику:

«У команды есть характер, есть бойцы, и они хотят решить задачу. Сомнений у меня и до этого не было, но еще больше уверенности добавила именно эта игра».

Что касается чемпионства «Зенита», то официально самая богатая команда оформит его через несколько туров. Не исключено, что даже в матче со «Спартаком» 7 мая.

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