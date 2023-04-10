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Муниципальное такси запущено в Краснобаковском округе

В Краснобаковском округе Нижегородской области начала работать муниципальная служба такси, сообщил глава местного самоуправления округа Антон Быков на странице «ВКонтакте».

Фото: соцсети главы МСУ Краснобаковского округа Антона Быкова

Фото: соцсети главы МСУ Краснобаковского округа Антона Быкова

По его словам, рейсы автобусов «Краснобаковского автопарка» периодически отменяются из-за «катастрофического некомплекта водительского состава». Ожидается, что появление муниципальной службы такси поможет решить острый вопрос пассажирских перевозок в округе. В конце 2022 года власти закупили для учреждения три новые машины Lada Granta.

Елена Ковалева

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