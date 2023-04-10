Больше 800 соцконтрактов заключили в Удмуртии с начала 2023 года

В Удмуртии с начала 2023 года заключили 811 социальных контрактов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В частности, на открытие ИП оформили 274 соцконтракта, на преодоление трудной жизненной ситуации — 119, на открытие личного подсобного хозяйства — 88. Еще 326 заявлений находятся в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Бюджет в этом году составил 462,2 млн руб. что позволит заключить более 2,65 тыс. социальных контрактов. В их числе 797 будут касаться ведения собственного дела.