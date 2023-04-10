На одном из озер Казани выявили массовую гибель рыбы

В Казани на озере «Большое Чуйково» выявили массовую гибель рыбы. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Татарстана.

Отмечается, что на место ЧП выезжали представители министерства и центрального отдела обеспечения экологического надзора.

«На момент осмотра территории озера Большое Чуйково факт замора рыб подтвердился, был произведен замер кислорода в воде, по итогу уровень кислорода был 5.94», — уточнили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что причиной массового мора мог стать низкий уровень кислорода подо льдом.

"Ъ-Казань"