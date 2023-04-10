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Коммерсантъ FM
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Критиковавший спецоперацию пермский депутат заявил о сложении полномочий

Депутат Пермской городской думы от «Единой России» Сергей Захаров написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Окончательное решение о прекращении полномочий депутата будет принято думой по результатам рассмотрения заявления.

Сергей Захаров

Сергей Захаров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сергей Захаров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Мы выросли на лозунге: "Миру — мир, война — войне!", каждый год ходили на демонстрации с плакатами "Мир, труд, май!", и менять свои убеждения по чьей-то прихоти я не собираюсь. Поэтому мне не стыдно смотреть по утрам в зеркало. Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен. Я ухожу»,— написал господин Захаров.

Сергей Захаров избрался депутатом от «Единой России» по одномандатному округу №5 в сентябре 2021 года. В 2022 году он уехал в Германию изучать немецкую литературу и культуру. Находясь в Германии, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции на Украине, после чего был исключен из фракции «Единой России» в городской думе.

Константин Кадочников, Пермь

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