В Челябинске собаку-спасателя наградили званием «Защитник людей»

Масштабная социальная акция «День защиты людей» прошла 9 апреля на пл. Революции. Участниками мероприятия стали представители чрезвычайных служб, благотворительные, поисковые и добровольческие организации, а также высшие учебные заведения города. Всего порядка 20 организаций.



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На мероприятии жители Челябинска могли познакомиться с работой спецслужб, примерить костюмы спасателей, водолазов и пожарных, посмотреть выставку техники, где было представлено порядка 30 различных машин. Кроме того, для гостей акции были организованы бесплатные консультации с психологами и юристами, а также площадки с различными мастер-классами. Например, всех желающих учили оказывать первую помощь, делать искусственное дыхание, пользоваться противогазами и огнетушителями.

«Это особенное мероприятие, уникальное в своём роде. Каждый из нас хоть раз обращался за помощью к врачам, полицейским, пожарным, спасателям или волонтёрам. Мы решили показать жителям города, что у защиты есть лицо, познакомить челябинцев со спасателями, с теми, кто каждый час защищает нас от бед и невзгод и приходит на помощь. И приятно видеть, что и людям самим это интересно и важно, поэтому и мероприятие собрало такое большое количество жителей и гостей нашего города», – рассказал генеральный директор компании «Интерсвязь» Руслан Усманов.

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Всего гостями акции стали более 25 тысяч человек, которым было на что посмотреть. Например, большую и зрелищную площадку представил один из организаторов акции — челябинское региональное отделение «Россоюзспаса». На интерактивной выставке техники они представили в том числе и своё новое оборудование.

«Граждане, когда приходят, удивляются, что сколько оборудования у нас. Потому что нет универсального инструмента, каждый разработан под конкретные виды ЧС. Поэтому его очень много у нас. Средства спасения на воде новые, более модернизированные, водолазный комплекс, единственный на весь Уральский федеральный округ, который обеспечивает погружение водолазов до 60 метров», — пояснил заместитель начальника ГУ «Поисково-спасательной службы Челябинской области» Денис Гарифуллин.

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Для зрителей совместно с воспитанниками военно-спортивного клуба «Барс» из Красноармейского района и студентами Челябинского юридического колледжа спасатели провели показательные выступления с использованием спецтранспорта. Самым зрелищным номером стало, конечно, десантирование с высоты спасателя вместе с собакой. На специальном тросе их спускали с крана. Выполнял трюк Никита Исмагилов со своей подопечной — немецкой овчаркой по кличке Тори. В кинологическом расчёте поисково-спасательной службы Тори на службе уже почти четыре года. Работает она, как правило, в природной среде: ищет потерявшихся в лесах туристов и грибников. Никита рассказывает, что обучение собаки было непростым, ведь началось достаточно поздно, когда Тори было уже три года.

«Это моя личная собака, я с ней пришёл на службу. В том возрасте у неё уже был свой сформировавшийся характер, поэтому и обучение было особенным. Но сейчас она показывает отличные результаты: всегда заинтересована в поиске, работает быстро, ловко», — рассказал спасатель поисково-спасательной службы Никита Исмагилов.

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За свою службу Тори успела принять участие в поиске и спасении 20 человек. И этот результат был отмечен на «Дне защиты людей». Тори вместе с Никитой получили специально учреждённую премию «Защитник людей», которую в этом году впервые вручали на акции. Кроме них, награду получил и копейский пожарный Руслан Газимов. Мужчина возвращался со смены, когда увидел пожар в двухэтажном доме. В одной из квартир в огненной ловушке оказалась женщина с двумя детьми семи и полутора лет.

«Я не задумывался о том, что у меня с собой нет снаряжения специального. Я видел людей, которым нужна была помощь и просто действовал. Вызвал по телефону пожарную охрану и сразу же бросился спасать людей. По решеткам добрался до второго этажа, мама передала мне детей одного за другим, я их спускал вниз, там люди подстраховывали. А потом также и маму спустили. Это наверно судьба была, рад, что смог помочь людям и счастлив, что они живы», — прокомментировал командир отделения пожарной части-210 областной противопожарной службы.

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Всего в этом году награду «Защитник людей» получили 10 человек. В их числе не только спасатели и пожарные, но и врачи, студенты-медики и доноры.

Напомним, акция «День защиты людей» прошла впервые в прошлом году по инициативе челябинского регионального отделения «Россоюзспаса», компании «Интерсвязь» и ГТРК «Южный Урал».

«Приятно, что мы вместе создали событие, которое нашло отклик в сердцах челябинцев. Об этом говорят официальные цифры — 25 тысяч участников мероприятия. Хотелось бы помечтать о том, чтобы с нашими героями праздника, с теми, кто ежедневно трудится на благо нашего спокойствия и безопасности, мы встречались только по хорошему поводу, на таких зрелищных акциях», — сказал заместитель директора ГТРК «Южный Урал» Дмитрий Меркулов.

Мероприятие поддерживает правительство Челябинской области, администрация города и региональное Министерство общественной безопасности.

«Акция “День защиты людей” — это не только праздник для всего города, но и уникальная возможность для молодёжи познакомиться с профессией спасателя. Придёт время и, вспомнив это событие, школьник решит связать свою жизнь с медициной, правоохранительной деятельностью или спасением жизней. Он получит специальность, которая всегда будет уважаема и востребована. Кроме того, сегодня губернатор Челябинской области уделяет огромное внимание всем спасательным службам. За последние три года было сделано очень много. У нас повсеместно строятся пожарные депо, идёт оснащение современной техникой», — поделился заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Алексей Устинов.

Отметим, что мероприятие для Челябинска будет ежегодным. Однако организаторы надеются, что в следующим году «День защиты людей» пройдёт и в других городах нашей страны.

Пресс-служба компании «Интерсвязь»

ООО «Интерсвязь»