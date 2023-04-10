Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить при выписке из 15 роддомов Петербурга

Смольный опубликовал перечень родильных домов, выдающих свидетельство о рождении ребенка при выписке матери из больницы. Об этом 10 апреля рассказали в пресс-службе правительства города.

«Оформить свидетельство о рождении можно уже в 15 роддомах города. Это упрощает процедуру и экономит родителям время для заботы о малыше»,— добавил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что теперь факт рождения можно задокументировать онлайн в портале «Госуслуги» через сервис «Рождение ребенка». В этом случае будет оформлено электронное свидетельство о рождении, для получения бумажного необходимо будет обратиться в отдел ЗАГС.

Среди учреждений, которые выдают свидетельство при выписке, находятся Родильные дома №1, №2, №6, №10 и №13. Также документ выдадут в Городском перинатальном центре №1, Первом СанктПетербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова, Городской больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, Многопрофильной клинике Сестрорецкой, Научно-исследовательском институте акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, «Скандинавии АВА-ПЕТЕР», Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, филиале ООО «ХАВЕН» и Городской больнице №38 имени Н.А. Семашко.

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