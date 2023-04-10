«Габариты у смартфона особые»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об удачных решениях инженеров при разработке устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oppo Фото: Oppo

Новый складной смартфон Oppo Find N2 с гибким дисплеем официально в России не продается. Но проблем с его предложением на маркетплейсах нет. Мне удалось протестировать китайскую новинку, которая три месяца удерживала на родине лидирующую позицию по продажам в своей категории.

Чем конкретно аппарат так понравился жителям Поднебесной, сказать трудно. Но привлекательные аспекты в нем отыскать можно. Складные смартфоны в форм-факторе книжки исторически расположились в верхнем ценовом сегменте и категории флагманов. Разработчики Find N2 соответствие этому статусу выдержали.

Качество материалов и сборки отличное. Модель упакована во внушительную коробку с вычурным механизмом открытия. Чтобы разобрать весь комплект, придется пройти квест по мелкой моторике. Кстати, отдельно отмечу чехол, имитирующий экокожу, на задней крышке аппарата. Пожалуй, это единственный смартфон, который становится лучше с комплектным аксессуаром, пусть и прибавляет пару миллиметров в толщине.

Габариты у Find N2 и без того особые. Среди конкурентов, к примеру, Samsung Galaxy Fold4 5G, Xiaomi Mix Fold2 и Huawei Mate Xs 2, детище Oppo самое легкое. Но и самое низкое. Диагональ внешнего дисплея 5,54 дюйма, а внутреннего — 7,1 дюйма при почти квадратном соотношении сторон.

На статус также работает партнерство Oppo со шведской Hasselblad, логотип которой подпирает внушительный блок камер. Вне зависимости от доли и качества участия названных сторон, съемка на основной 50-мегапиксельный модуль похвальная. 32-мегапиксельный телеобъектив и 48-мегапиксельный широкоугольный, как в большинстве случаев, справляются уверено при хорошем свете. Фронтальных камер сразу две, одинаковых — по одной на каждом из дисплеев.

Но даже такое обилие фотосенсоров меркнет на фоне складного экрана. Инженерам Oppo почти удалось избавиться от вертикальной складки, как и от ее ощущения. Решение вышло удачным не только визуально и технически. Разработчики гарантируют 400 тыс. открытий смартфона, в годах это минимум пять лет. Моральная старость аппарата наступит быстрее.

Поддержка 120 Гц, HDR 10+, AMOLED-технологии раскрываются сильнее в эффектных родных видеозаставках. В этом чувствуется желание создателей впечатлять. Получилось, даже без учета начинки.