В Сочи за год планируют выполнить 818 мероприятий по соцстроительству и благоустройству

В 2023 году в Сочи по календарю ввода объектов планируется реализовать 818 мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На апрель запланировано 10 мероприятий по ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования. Также планируется провести ремонт девяти участков автодорог и завершить противооползневые работы на дороге между селами Нижняя Шиловка и Ермоловка.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил главам отраслевых и территориальных органов администрации города нести персональную ответственность за своевременную реализацию мероприятий календаря ввода объектов. Как сказала первый замглавы Сочи Светлана Калинина, поступающая информация оперативно размещается в интерактивной версии документа.

Татьяна Ручкина

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