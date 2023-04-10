Прокуратура Новосибирска потребовала от властей снести дамбу под мостом

Природоохранная прокуратура направила в суд иск о ликвидации на реке Обь самовольно возведенной дамбы. Строение вблизи Бугринского моста соорудила местная организация, которая уже прекратила свою деятельность.

Вместе с тем, насыпь длиной около 100 м и шириной до 8 м негативно влияет на состояние водоема, приводит к его осушению и вымиранию, а также к сокращению и утрате площади для воспроизводства рыб, поясняют в ведомстве.

При строительстве допущено изменение дна и берега водного объекта, что является нарушением Водного Кодекса РФ, уточняют в ведомстве.

«Длительное бездействие уполномоченных органов власти в сфере охраны водных объектов влечет угрозу нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, причинение ущерба водному объекту», - говорится в сообщении прокуратуры.

Заявление прокурора напарвлено в Центральный районный суд Новосибирска.

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Лолита Белова