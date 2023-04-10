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обновлено 13:53

ОАО «РЖД» заплатило 240 тыс. рублей за сбитых поездами лосей

После вмешательства Пермского транспортного прокурора ОАО «РЖД» возместило государству ущерб из-за гибели лосей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пермский транспортный прокурор внес представление начальнику Свердловской дирекции тяги ОАО «РЖД» по трем фактам смертельного травмирования поездами лосей с требованием возместить ущерб, причиненный животному миру. В настоящее время в пользу государства взыскана сумма в размере 240 тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие магистрали, обязаны принимать меры по предотвращению гибели объектов животного мира и возмещению ущерба.

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