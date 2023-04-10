Имущество обанкротившейся «Унисто Петросталь» в Петербурге и Ленобласти выставили на торги

Активы обанкротившегося застройщика ГК «Унисто Петросталь» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выставили на торги, стартовая общая цена лотов превышает 1,6 млрд рублей. Большая их часть — участки земли под застройку рядом с проблемным ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино, пишет «Новый Проспект».

Всего на продажу выставлено 7 га земли в Мурино, также продаваемые активы включают в себя нежилые помещения на улицах Кузнецовской, Пограничника Гарькавого и Пионерстроя в Петербурге, находящиеся в залоге у ООО «Звезда», принадлежащего бизнес-партнеру предпринимателя Ильи Трабера Артему Бегуну. Отдельными лотами будут продаваться принадлежащие «Унисто» 2,7 га под строительство школы и еще 0,3 га в Мурино с нежилым зданием и инженерной инфраструктурой.

ГК «Унисто Петросталь» начала испытывать финансовые сложности в 2018 году, через год ЗАО «Унисто» было признано банкротом. Главного собственника ГК Владимира Оксмана и экс-гендиректора группы, сына ректора Университета ИТМО Арсения Васильева, в том же году обвинили в хищении 2,8 млрд рублей средств дольщиков. Сейчас оба объявлены в международный розыск. В 2022 году часть долгов структуры приобрело ООО «Звезда».

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