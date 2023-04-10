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На Дону самыми популярными видами спорта стали футбол, волейбол и плавание

Ростовстат опубликовал данные исследований, касающихся здоровья жителей Ростовской области. Согласно ним, в 2021 году в спортивных секциях региона занимались 900,6 тыс. человек.

Самыми популярными видами спорта стали футбол (15,3% от общей численности, занимающихся в спортивных секциях и группах), волейбол (8,5%), плавание (6,7%), баскетбол (5,7%) и фитнес-аэробика (5,6%).

"Каждый четвертый житель области, не имеющие той или иной возможности тренироваться организованно, занимаются физической культурой самостоятельно",— отмечают в Ростовстате.

По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения в Ростовской области, проведенного в 2022 году, более 38% мужчин и около 46% женщин проходили диспансеризацию в последние два года. Каждый десятый житель региона соблюдает рекомендации ВОЗ в своем рационе питания (в частности, съедает не менее 400 гр овощей и фруктов в день). В целом половина мужского и две трети женского населения области являются сторонниками здорового образа жизни.

Кристина Федичкина

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