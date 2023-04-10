В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Столичная панорама». На выставке можно будет увидеть 172 предмета живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, одежды и оружия, которые воссоздают образ Санкт-Петербурга — с основания города весной 1703 года до первой четверти ХХ века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Столичная панорама»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Столичная панорама»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«Концепция выставки своеобразная ретроспективная путешествие от его основания через эти 200 лет, когда Санкт-Петербург был столицей Российской Империей. Этот город не только топографическое место, но и своеобразный феномен постоянной памяти. Память о городе за это время мы и постарались показать»,— рассказал куратор выставки, научный сотрудник отдела русской культуры Государственного Эрмитажа Виктор Лоога.

В экспозиции выставки представлены портреты Петра Великого и его дочери Елизаветы, видных деятелей русской культуры XVIII–XIХ веков — первого ректора Императорской Академии художеств Александра Кокоринова, архитектора Андрея Воронихина и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Столичная панорама»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Столичная панорама»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«Сегодня мы открываем замечательную выставку, которая состоит из очень сложного экспонирования вещей потому, что и акварель, и гравюра, те предметы, которые реагируют на освещение и обычно больше трех–четырех месяцев не выставляются. Мы с удовольствием показываем эту выставку потому, что мы испытываем особые чувства к вашему городу и вашему музею. "Столичная панорама" показывает Санкт-Петербург во всей его роскоши и те переклички, которые есть с Екатеринбургом. Материал выставки спокойный, к каждой работе надо подойти, рассмотреть мельчайшие детали, костюмы, как выглядели здания, лица современников художников»,— отметила главный хранитель и заместитель генерального директора Государственного Эрмитаж Светлана Адаксина.

На выставке представлены образцы архитектурных панорам: гравюра Алексея Зубова «Панорама Санкт-Петербурга». Ее дополняют 11 гравюр «малых видов» с изображением наиболее важных зданий города, загородных дворцов и крепостей, исполненных Алексеем Зубовым и Алексеем Ростовцевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Столичная панорама»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Столичная панорама»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

По словам Виктор Лоога, наиболее значимой и редко выставляемой работой стала круговая косморама «Панорама Петербурга», созданная в XIX веке итальянским художником Анжело Тозелли. Панорама представлена в России первый раз за 30 лет. Произведение выполнено в виде длинной ленты и исполнено акварелью и гуашью.

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Никита Корытин на открытии подчеркнул: «Выставка стала одним из проектов, который станет подарком к 300-летию Екатеринбурга. Идеей выставки стала общность петровского времени двух городов. Наш город основан по указу Петра, связать нас с Санкт-Петербургом с его образом. Первый проект "Столичная панорама" мы открываем сегодня. Второй проект откроется осенью, он будет посвящен Екатерине I и самому Петру».

Выставка «Столичная панорама» продлится до 30 июля.

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Елена Медведева