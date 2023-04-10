Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о кондитерской фабрике предпринимателей, а также о том, как они поднимали продажи сладостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Абрикосовъ» Фото: «Абрикосовъ»

Сегодня сладкое путешествие! Москвичи всегда любили попить чай с конфетами, пряниками, пастилой, вареньем… Пожалуй, самой известной кондитерской фамилией до революции была Абрикосов. Началось все с крепостного Степана Николаевича, чья абрикосовая пастила, по слухам, была волшебна. Это позволило ему выкупить самого себя из неволи и открыть собственное дельце. Его подхватили дети, внуки.

Иван Алексеевич Абрикосов организовал первую в России розничную торговую сеть и производство фруктового сырья в Симферополе. Дело было вот в чем. Купил он еще и чайное товарищество Поповых и отправился в Китай. Там и подглядел он оригинальную технологию: чайные кусты здесь сажали так, чтобы они сообщались с другими растениями и могли впитывать их аромат. Точно так же он сделал и в Симферополе: посадил груши, абрикосы, яблоки в дубовой роще, что сделало начинку его конфет неповторимой.

Интересно, что еще за 100 лет до рождения «Киндер-сюрприза» Абрикосовы упаковывали в коробки конфет игрушки, мозаики, рисунки. С фантазией в сладком царстве все было в порядке. Порой в прессе выходили забавные статейки типа того, что в одном магазине Абрикосова все продавцы — исключительно блондинки, а в другом, наоборот, — сплошь брюнетки. Народ бежал смотреть, и продажи десертов и у тех, и у других подскакивали, понятно, вдвое.

Абрикосовы стали первыми производить консервированные и глазированные фрукты. И, наконец, именно у них родилась традиция делать к Новому году шоколадных зайцев и Дедов Морозов. Активно занимались предприниматели и благотворительностью. Как-то на день рождения Александра Пушкина все гимназисты столицы получили подарочные шоколадки с изображением поэта.

Агриппина Абрикосова, мать 12 детей, организовала при фабрике детский сад, родильный приют, больницу для женщин и бесплатный родильный дом в Москве. Правда, после революции роддом №6 на улице Александра Невского назвали в честь Крупской. И вернулось имя Абрикосовой только в 1994 году. Но все-таки вернулось. Кстати, шоколад абрикосовский и фабрика стали называться бабаевскими в честь азербайджанца Петра Хаким оглу Бабаева, отдавшего жизнь за революцию…