Трафик игорной зоны «Красная Поляна» в первом квартале 2023 года вырос почти на треть

Ассоциация операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) подвела итоги работы в первом квартале 2023 года игорных зон «Красная Поляна» (Сочи), «Сибирская монета» (Алтайский край) и «Янтарная» (Калининград), сообщает пресс-служба игорной зоны «Красная Поляна». Все игорные зоны России продемонстрировали увеличение трафика по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, максимальный прирост показала «Красная Поляна», где количество посетителей увеличилось на 30% и достигло 210 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным АИРИС, игорную зону «Сибирская монета» в первом квартале 2023 года посетили почти 24 тыс. человек, что на 17% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Игорная зона «Янтарная» приняла 21 тыс. посетителей, что больше прошлогоднего показателя на 18%. В целом, по данным отраслевой ассоциации, показатели посещаемости игорных кластеров России вернулись к допандемийным значениям. По словам гендиректора игорной зоны «Красная Поляна» Павла Перова, основной трафик здесь формируется в зимний и летний сезоны, при этом в осенний и весенний периоды дополнительный туристический поток создается за счет концертов, шоу, спортивных событий и прочих неигровых активностей.

Анна Перова, Краснодар