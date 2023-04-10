Обвиняемый в расстреле казанской гимназии Галявиев намерен написать книгу и выплатить 120 млн рублей потерпевшим

Обвиняемый в расстреле казанской гимназии №175 21-летний Ильназ Галявиев, выступая с последним словом, заявил намерен выплатить потерпевршим, заявившим иски на 120,5 млн руб. за счет продаж своей книги, которую планирует написать в колонии.

«Попытаюсь написать книгу, и тем самым закрыть иски»,— сказал он.

Он также еще раз попросил у всех прощения: «Богом я не был и таковым себя не считаю. Еще раз прошу прощения за то, что я сделал».

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Он будет оглашен 13 апреля в 10:00.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"