ВС Башкирии 24 мая рассмотрит жалобу на приговор владельцу ГК «Башмилк» Александру Никитину

Верховный суд Башкирии назначил на 24 мая рассмотрение апелляционного представления на приговор владельцу группы компаний «Башмилк» Александру Никитину. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат Ильнур Салимьянов, представляющий в суде интересы предпринимателя Олега Макаренко, признанного потерпевшим от действий Никитина.

Александр Никитин обвинялся в невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и в сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

В конце января судья Советского райсуда Уфы Ирина Яковлева оправдала подсудимого по обвинению в мошенничестве. По остальным эпизодам господин Никитин был признан виновным, ему был назначен штраф в общем размере около 1,1 млн руб., но от наказания подсудимый был освобожден за истечением сроков давности. Гособвинение просило приговорить Александра Никитина к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Венера Хисамова

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