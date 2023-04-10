Чистая прибыль «Башспирта» в 2022 году составила 31 млн рублей

Чистая прибыль АО «Башспирт» по итогам 2022 года составила 31 млн руб. при выручке 20 млрд. руб., сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии генеральный директор компании Раиф Абдрахимов. В отчетном году «Башспирт» произвел 4,4 млн дал алкогольной продукции, что на 3,7% выше, чем в 2021 году. Реализовано 4,3 млн дал.

По словам господина Абдрахимова, для стабилизации финансово-экономической деятельности с 1 января 2022 года кредитный портфель предприятия сократился на 900 млн руб. (на 24%). Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 260 млн руб. (на 48%). «Башспирт» рассчитался с налоговыми долгами, которые по состоянию на 1 августа 2022 составляли 650 млн руб.

В текущем году предприятие планирует построить дополнительное спиртохранилище, продолжить снижать кредитный портфель и модернизировать производственные площадки в Бирском, Стерлитамакском и Белебеевском филиалах, а также увеличить объемы производства и реализации на 4%.

Также в текущем году завершится запуск шести линий розлива на новом заводе в селе Булгаково, где проектная мощность линий составляет от 6 до 12 тыс. бутылок в час.

Раиф Абдрахманов обратился к Радию Хабирову с просьбой рассмотреть возможность строительства объездной дороги в селе Булгаково. Глава республики поручил министру транспорта Александру Клебанову «поискать варианты» для поэтапного строительства, направив по возможности сэкономленные бюджетные средства.

Карина Мамаева

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