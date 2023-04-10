В Краснодаре к майским праздникам благоустроят въездные маршруты

В Краснодаре к 1 мая планируют благоустроить въездные маршруты. По словам вице-мэра Максима Онищенко, сейчас им уделяют особое внимание, сообщает пресс-служба администрации города.

С начала двухмесячника по наведению санитарного порядка уже расчистили более 100 га в парках, скверах, лесополосах и прибрежных зонах. Всего в субботниках уже поучаствовали более 20 тыс. человек, работали более 100 единиц техники. За это время вывезли около 1,1 тыс. кубометров отходов, ликвидировали 140 несанкционированных мест скопления мусора и установили 114 урн в местах общего пользования.

«Для лучшего результата необходимо привлекать предприятия города, общественников и волонтеров. Вижу, как краснодарцы не игнорируют двухмесячник, выходят на субботники на свои ближайшие территории и наводят чистоту и порядок. Это очень ценно»,— отметил мэр Евгений Наумов.

Одним из самых активных в субботниках предприятий города является МУП «КТТУ». Его сотрудники очищают остановки общественного транспорта от мусора, незаконной рекламы и граффити.

Председатель гордумы Вера Галушко отметила, что в прошедшие выходные депутаты уделили внимание Комсомольскому микрорайону. До 22 апреля они планируют завершить покраску лавочек и урн в общественных местах, а также игровых элементов на детских площадках.

Татьяна Ручкина

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