В Кузбассе суд рассмотрит дело о коррупции бывшего руководства областного управления Роспотребнадзора

В Заводский райсуд Кемерова поступило дело бывших руководителя и начальника отдела юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, обвиняемых во взяточничестве, сообщает прокуратура региона. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, с июня 2022 года по январь 2023 года фигуранты дела ежемесячно получали деньги от предпринимателя за покровительство его бизнесу. Суммы варьировались от 100 до 300 тыс. руб. Всего общий размер взятки превысил 1,3 млн руб.. подсчитали правоохранители.

Преступление было выявлено сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области и УФСБ России по Кузбассу. По делу прокурором области Александром Блошкиным утверждено обвинительное заключение.

Дело в отношении взяткодателя расследуется. Предприниматель заключен под стражу. Кроме того возбуждено административное дело в отношении компании, чей деятельности покровительствовали госслужащие. По ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере) на организацию может быть наложен штраф в размере до 30-кратной суммы взятки, но не менее 20 млн руб.

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Оксана Павлова