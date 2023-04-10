Депутат Госдумы Александр Ющенко опубликовал сведения о доходах

Депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко (КПРФ) опубликовал в своем Telegram-канале сведения о доходах за 2022 год.

Заработок депутата составил 6,43 млн руб., это на 672,5 тыс. больше, чем годом ранее. В его собственности по-прежнему находится земельный участок площадью 2 тыс. кв. м и жилой дом площадью 97,3 кв. м в Московской области, а также BMW X5.

«Обсуждение законопроекта об отмене обязательного публикования декларации вызвало большой резонанс в обществе. Были широкие дискуссии, и фракция КПРФ голосовала против этой инициативы, но провластное большинство продавило этот законопроект. Теперь публикуем декларацию в соцсетях»,— отметил депутат.

Как сообщал «Ъ-Уфа», первой из депутатов Госдумы от Башкирии опубликовала свою декларацию о доходах за 2022 год в соцсетях член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева («Единая Россия»).

В начале этого года президент страны Владимир Путин подписал закон, который позволяет сенаторам и депутатам всех уровней публиковать на официальных ресурсах сведения о доходах и имуществе лишь в обобщенном виде.

Майя Иванова

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