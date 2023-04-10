В Волгоградской области задержали организаторов незаконной миграции

В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали организаторов канала нелегальной миграции. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Задержанные под видом фирмы, оказывающей услуги по заполнению бланков, помогали иностранцам получать подложные сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Такой документ нужен для получения разрешения на пребывание и работу в стране.

В домах подозреваемых нашли вещественные доказательства, какие именно не уточняется. Фигуранты дела о незаконной миграции ( п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) полностью признали вину и дали подписки о невыезде.

Дарья Васенина