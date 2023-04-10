Помещение для бизнеса в новостройке: основные критерии выбора

Всё чаще застройщики сдают жилые дома, на первых этажах которых предусмотрены помещения для будущих магазинов и офисов. Предпринимателям это выгодно: покупая такой объект недвижимости, они автоматически получают будущих клиентов в лице жителей дома, а также соседних домов. Покупку коммерческой недвижимости можно рассматривать и как неплохую инвестицию. Однако прежде чем принять решение, нужно оценить все выгоды и риски, а также ответить для себя на несколько вопросов, главные из которых звучат как название популярной игры: Что? Где? Когда?

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Для начала – коротко о минусах и плюсах вложений в коммерческую недвижимость.

К очевидным минусам относится риск того, что экономическая конъюнктура может резко развернуться, и не останется ничего иного, кроме как вывесить на офис табличку «Аренда». На такие вывески мы все насмотрелись в период пандемии. Найти арендатора в кризис будет непросто, тогда как жилое помещение сдать в аренду – гораздо легче.

Но плюсов всё же больше. Какие бы ни стояли на дворе времена, недвижимость есть недвижимость. Она всегда будет иметь приличную стоимость и неплохую доходность. Даже если она будет сопоставима с уровнем инфляции (10-12% в год) – этот точно выше, чем банковский вклад. Наконец, это отличный залог для получения кредита.

Если в помещении ведётся востребованный бизнес, то тем более беспокоиться не о чем. Скажем, небольшой продуктовый магазин формата «у дома» способен выдержать почти любое давление рынка: есть люди будут всегда.

Что

Конечно, коммерческую недвижимость в новостройке, какой бы вид бизнеса вы не собирались развивать (точка общепита, магазин, салон услуг) – вы гарантированно получаете новое, с иголочки помещение и можете его обустроить так, как вам надо. Причём можно делать это обстоятельно, не спеша, пока дом достраивается. Когда в него начнут заселяться жители – ваши будущие клиенты – у вас всё будет готово к их встрече.

«Вторичка» на этом рынке обладает куда меньшей привлекательностью. Вероятнее всего, к стоимости покупки или долгосрочной аренды придётся прибавить ещё и затраты на ремонт и переоборудование помещения. Да и за клиентов придётся побороться: те, кто привык, что в этой точке много лет работал, скажем, ремонт телефонов, не сразу оценят, что теперь здесь продают хозтовары или варят кофе.

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Где

Локация играет определяющую роль. Новый дом – это всегда немножко «жизнь с нуля». Поэтому очень важно, насколько развита территория, где он построен. Оживлённые микрорайоны большого города здесь, конечно, имеют преимущества. Весть о том, что в новостройке появился, скажем, хороший магазин, быстро разнесёт «сарафанное радио».

Эти очевидные истины бизнес прекрасно понимает. Вот пример: в доме на бульваре Гагарина от ПЗСП в районе площади Дружбы, который ещё не до конца заселён, многие коммерческие помещения уже проданы. https://kurl.ru/VhaUM

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Когда

Как можно раньше! Начинать рассматривать предложения коммерческой недвижимости стоит уже на самом старте продаж. Как и в случае с квартирами, заключение договора на стадии строительства сулит немалые выгоды: после сдачи дома в эксплуатацию цена квадратного метра в нём существенно подрастает – порой до 30-40%. Поэтому даже если по каким-то причинам бизнес в этом помещении вести не получится, вложение средств себя окупит. Его можно сдать в аренду либо продать, зафиксировав профит.

Второй важный аргумент в пользу ранней покупки – большой выбор. Скажем, в строящемся доме от ПЗСП, где старт продаж открылся совсем недавно, спектр предложений очень широкий https://kurl.ru/IWoez

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«За скобками» нашего обсуждения остался ещё один, казалось бы, очень важный вопрос: «Почём»?

Рассказывать бизнесу, как считать деньги – дело неблагодарное. Любой предприниматель прекрасно анализирует ценовую конъюнктуру, прогнозирует доходность вложений и сам научит кого угодно. Тем не менее, отметим, что на рынке коммерческой недвижимости действует строгое правила рынка: оптом – дешевле.

Покупая помещение большей площади, вы экономите. Например, стоимость за квадратный метр офиса площадью под 250 кв. м https://kurl.ru/qUmbT составит всего 47 500р.

Впрочем, если под задачи бизнеса нужен офис меньшей площадью, тоже можно найти отличные варианты - https://kurl.ru/IpmNc/ Главное - эффективность использования коммерческой недвижимости, а это уже – дело самого бизнеса.

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Выбрать лучший вариант помогут Вам менеджеры отдела продаж АО «ПЗСП», подробности по телефону +73422921547. Застройщики: Водопроводная, 6/1 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», Бульвар Гагарина,18 - ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина,18». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

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