Работа.ру: самая высокая зарплата в Краснодарском крае составляет 200 тыс. рублей

Самая высокая заработная плата в Краснодарском крае составляет 200 тыс. руб. Эту сумму получает стоматолог в Геленджике. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил в сервисе Работа.ру.

Согласно исследованию сервиса (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), в апрельском рейтинге самых высокооплачиваемых предложений также врач-репродуктолог в Новороссийске — 200 тыс. руб. Соискатель должен иметь высшее образование, опыт работы от одного года, работоспособность и ответственность. В обязанности врача входит лечение бесплодия, проведение контролируемой стимуляции суперовуляции, пункция яичников и получение яйцеклеток.

Помимо этого, до 150 тыс. руб. в месяц будет зарабатывать и дизайнер корпусной мебели в Новороссийске. Работодатель ищет кандидата с опытом работы от одного года, знанием графических программ. Работа полностью в офисе, работник должен осуществлять полное сопровождение клиента. На оплату до 135 тыс. руб. может претендовать и замерщик натяжных потолков. В обязанности работника входят выезды к клиентам, проведение технических замеров помещений для натяжных потолков любой сложности, расчет стоимости работ и материалов, оформление договоров. Кандидат должен иметь опыт в сфере замера потолков и продажах не менее двух лет, знание техник продаж и готовность к большому объему работы.

В Сочи открыта вакансия для управляющего автотехцентра, специалисту готовы платить 120 тыс. руб. в месяц. Среди обязанностей: организация работы в сервисном центре, постановка задач, контроль выполнения работ менеджеров и слесарного цеха. Для трудоустройства необходимо иметь высшее образование, опыт работы в автомобильном бизнесе и опыт руководящей работы.

Олег Исаев

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