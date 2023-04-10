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В Златоусте открыли памятники хоккеисту Валерию Харламову и тренеру Анатолию Тарасову

Возле ледового дворца «Таганай» в Златоусте состоялось торжественное открытие двух памятников – прославленному советскому хоккейному тренеру Анатолию Тарасову и звездному форварду Валерию Харламову.

«В городе легендарного булата сегодня знаковое событие, мы открываем памятники нашим прославленным хоккеистам, которые внесли большой вклад в развитие всего советского хоккея, - цитирует вице-губернатора Станислава Мошарова пресс-служба ХК “Трактор”. – Их имена вписаны золотыми буквами в историю спорта».

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