В Прикамье школьник, напавший на сверстника с ножом, отправлен в СИЗО на два месяца

В минувшую субботу Кунгурский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении семиклассника, напавшего с ножом на ученика села Асово Березовского муниципального округа.

По данным собеседников «Ъ-Прикамье», подросток, которому инкриминируется покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), отправлен в СИЗО на два месяца. По версии следствия, 6 апреля ученик пронес в школу нож, которым нанес удары своему знакомому. Сам подросток сначала был задержан в порядке ст. 91 УПК. Кроме дела о покушении на убийство, в СУ СКР по Пермскому краю возбуждено еще и дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, допустивших появление ученика с ножом на территории школы. В управлении данные об избрании подростку меры пресечения не прокомментировали.