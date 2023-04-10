В Омске построят микрорайон на 320 тыс. кв. метров жилья

ООО «Специализированный застройщик «Догма-Омск» приступило к строительству в Омске в районе ул. Светловской микрорайона «Снегири». Всего до конца 2034 года там будет возведено 320 тыс. кв. м жилья.

По данным министерства строительства Омской области, в марте соответствующее соглашение с застройщиком заключили правительство региона и мэрия.

«Проект предполагает 19 многоэтажных домов на территории в 26,3 га. Помимо жилья в новом микрорайоне построят три детских сада на 290, 251 и на 143 места, а также школу на 1580 мест. В проекте девелопера предусмотрено и строительство поликлиники»,– уточнили в ведомстве.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в декабре ООО «Специализированный застройщик «Догма-Омск» было зарегистрировано в декабре 2021 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время единственным владельцем уставного капитала компании в 10 тыс. руб. является закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Фабрика недвижимости», которым управляет московское ООО УК «Финансовая основа».

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Валерий Лавский