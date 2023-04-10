Ученые СПбГУ выяснили, что было на месте Петербурга до его постройки

Археологи, почвоведы и инженеры Санкт-Петербургского государственного университета и их коллеги из Российской академии наук предоставили новые данные о том, что было на месте Петербурга до возведения города. Об этом 10 апреля рассказали в пресс-службе вуза.

Команда специалистов СПбГУ провела комплексный анализ конструкции, сохранившейся после возведения там Петропавловской крепости. Фрагменты были найдены в ходе противоаварийных работ на территории Меншикова бастиона.

Согласно результатам радиоуглеродных анализов, возраст древесины найденных фрагментов составляет примерно 510 лет с погрешностью в 70 лет. Кроме того, в образцах найдены следы деятельности почвенных животных и микроорганизмов, части хитинового покрова беспочвенных и семян. Также ученые описали следы культурных злаков и сорных растений.

Экспертиза состава почвы показала, что на территории Петербурга до возведения города она формировалась преимущественно под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков, в окружающей местности находились елово-березово-сосновые леса с примесью ольхи. Археологи РАН передали кафедре почвоведение и экологии почв СПбГУ образец грунта с подошвы найденного сапога. По словам ученых, на обуви находится засохший ил, что означает вероятность существования прибрежной тростниковой заросли на территории современного Петербурга.

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