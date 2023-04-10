Дачу Маяковского в Левашово отреставрируют до конца 2024 года

Дачу Маяковского в поселке Левашово в Санкт-Петербурге планируется отреставрировать к концу 2024 года, сообщил глава петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Антон Иванов.

«Проект реставрации согласован КГИОП, работы планируется завершить в конце следующего года»,— рассказал господин Иванов на заседании президиума организации (цитата по «Деловому Петербургу»).

Главный архитектор проекта реставрации Ольга Вакс в свою очередь подчеркнула, что работы над постройкой будут проводиться с сохранением оригинальных габаритов и планировочных решений здания.

Деревянная дача в Левашово на улице Чкалова известна тем, что в 1918 году здесь провели лето поэты Серебряного века Владимир Маяковский, Осип и Лилия Брик, спасаясь от эпидемии холеры. Имеет статус памятника регионального значения. В 2020 году объект в аварийном состоянии передали на баланс петербургского отделения ВООПИиК.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте